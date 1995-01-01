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Олег Протасов
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«Зенит» выиграл все трофеи в сезоне! Смотрите обзор финала Кубка России на RUTUBE
11:23
В РФС ответили на вопрос об участии России в Кубке Америки
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11:10
Ещенко рассказал об извинениях Карреры
10:16
Стало известно, где продолжит карьеру Ионов
2
09:58
Черчесов объяснил, почему не возьмет Ромащенко в штаб сборной Казахстана
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11:28
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«Торпедо» пополнилось игроком «Динамо»
10:44
Карпин сказал, чего опасается перед матчем сборной России с Беларусью
10:24
Назван основной кандидат на место главного тренера «Лацио»
10:09
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Мостовой поучаствовал в презентации фильма про Черенкова
4
10:00
Алексей Березуцкий – в штабе Николича в ЦСКА, Мертенс – в «Факеле», Смолов может сменить клуб внутри Москвы и другие новости
09:36
Четыре клуба Серии A следят за Сперцяном
2
09:21
Стала известна реакция игроков сборной Англии на непопадание Грилиша в заявку на Евро-2024
1
09:14
Ваноли заявил о желании уйти из «Венеции», несмотря на выход в Серию A
08:55
«Челси» пополнится игроком «Фулхэма»
08:41
Деменко объяснил, зачем Соболеву переходить в «Зенит»
8
08:28
Черчесов сказал, приглашали ли его в клубы РПЛ
3
08:17
Агент оценил шансы Смолова остаться в «Динамо»
1
07:57
Колосков сказал, повлияет ли исход матча с Беларусью на продление контракта с Карпиным
07:47
Известны все участники Лиги конференций-2024/25
00:21
Зобнин: «Нужно быть готовым, что при Станковиче играть не буду»
5
6 июня
23:38
Товарищеский матч. Нидерланды разгромили Канаду (4:0)
4
23:04
Ещенко раскрыл игрока «Спартака», которого он отправлял за пивом: «Побздел немного, но согласился»
7
22:27
Митрофанов: «Россия – в топ-10 стран Европы по уровню судейства»
4
22:18
Ташуев возмущен недоверием к российским тренерам: «Сербы едут к нам, а мы такие тупые сидим и смотрим на них»
14
22:07
Регламент жеребьевки группового этапа Фонбет Кубка России
1
21:58
Испанский тренер Беларуси охарактеризовал Карпина: «Фантастический игрок»
21:51
«Я вошел в историю»: Миранчук – о победе в Лиге Европы
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21:44
Карпин ответил, будет ли смотреть Евро-2024
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21:27
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Джорджина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике
3
21:15
Силкин дал трансферный совет «Динамо»
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21:07
Чернов высказался об отсутствии Промеса в «Спартаке»
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21:00
Мостовой спрогнозировал результат игры Беларусь – Россия
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20:54
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Талибы* планируют заявить своих спортсменов на Игры дружбы – они пройдут в России
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Олег Протасов
Статьи
Олег Протасов - статьи
Тренер
Имя
Олег
Фамилия
Протасов
Гражданство
Украина
Дата рождения
4 февраля 1964
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Посты
Россия
Казахстан
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