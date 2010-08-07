Сергей Кандауров
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кандауров
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|2 декабря 1972
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кандауров
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|2 декабря 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гелиос
|26
|8
|11
|7
|Дата
|Матч
|07.08.2010
|Гелиос
|2 : 2
|Александрия
|14.08.2010
|Черноморец
|3 : 0
|Гелиос
|22.08.2010
|Гелиос
|1 : 0
|Прикарпатье
|01.09.2010
|Гелиос
|0 : 2
|Арсенал
|05.09.2010
|Титан
|2 : 1
|Гелиос
|18.09.2010
|Звезда К
|1 : 3
|Гелиос
|26.09.2010
|Гелиос
|0 : 1
|Сталь
|01.10.2010
|Говерла
|4 : 2
|Гелиос
|10.10.2010
|Энергетик
|1 : 1
|Гелиос
|18.10.2010
|Крымтеплица
|2 : 1
|Гелиос
|23.10.2010
|Гелиос
|3 : 1
|Нафтовик-Укрнафта
|31.10.2010
|Гелиос
|0 : 0
|Нива
|12.11.2010
|Гелиос
|2 : 1
|Буковина
|20.03.2011
|Александрия
|3 : 0
|Гелиос
|31.03.2011
|Прикарпатье
|0 : 2
|Гелиос
|10.04.2011
|Арсенал
|3 : 0
|Гелиос
|16.04.2011
|Гелиос
|2 : 2
|Титан
|15.05.2011
|Гелиос
|1 : 0
|Говерла
|27.05.2011
|Гелиос
|0 : 1
|Энергетик
|04.06.2011
|Гелиос
|1 : 0
|Крымтеплица
|11.06.2011
|Нафтовик-Укрнафта
|1 : 1
|Гелиос