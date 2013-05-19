Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мануэл Фернандеш - статистика

Португалия
5 июня 1951 (75)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Витория Сетубал
29
7
18
4
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
0 : 1
19.05.2013
Брага
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Морейренcе
2 : 1
11.05.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Витория Сетубал
0 : 1
05.05.2013
Академика
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Порту
2 : 0
27.04.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Витория Сетубал
1 : 0
21.04.2013
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Риу Аве
2 : 1
07.04.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 24 тур
Витория Сетубал
2 : 4
30.03.2013
Маритиму
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Спортинг
2 : 1
16.03.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Витория Сетубал
2 : 3
11.03.2013
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 21 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 0
02.03.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Витория Сетубал
1 : 0
23.02.2013
Бейра-Мар
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Ольяненси
0 : 1
17.02.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 18 тур
Витория Сетубал
1 : 0
10.02.2013
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 17 тур
Бенфика
3 : 0
04.02.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Витория Сетубал
0 : 2
27.01.2013
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 12 тур
Витория Сетубал
0 : 3
24.01.2013
Порту
Португалия. Высшая лига, 15 тур
Брага
4 : 1
20.01.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 14 тур
Витория Сетубал
5 : 0
13.01.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Академика
4 : 2
05.01.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 11 тур
Эшторил
3 : 0
08.12.2012
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Витория Сетубал
3 : 5
25.11.2012
Риу Аве
Португалия. Высшая лига, 9 тур
Маритиму
1 : 1
13.11.2012
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Витория Сетубал
2 : 1
05.11.2012
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
26.10.2012
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 6 тур
Витория Сетубал
0 : 0
07.10.2012
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Бейра-Мар
1 : 1
30.09.2012
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Витория Сетубал
1 : 0
23.09.2012
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 2 тур
Витория Сетубал
0 : 5
26.08.2012
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Насьональ
2 : 2
19.08.2012
Витория Сетубал
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+