Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нело Вингада - статистика

Португалия
30 марта 1953 (73)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Витория Гимараеш
30
11
11
8
Чемпионат Португалии, 30 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
09.05.2010
Маритиму
Чемпионат Португалии, 29 тур
Риу Аве
0 : 0
02.05.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 28 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
26.04.2010
Белененсеш
Чемпионат Португалии, 27 тур
Порту
3 : 0
18.04.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 26 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
11.04.2010
Ольяненси
Чемпионат Португалии, 25 тур
Брага
3 : 2
02.04.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 24 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
27.03.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 23 тур
Спортинг
3 : 1
14.03.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
08.03.2010
Насьональ
Чемпионат Португалии, 21 тур
Лейрия
0 : 1
26.02.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 20 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
20.02.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 19 тур
Навал
0 : 0
15.02.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 18 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
07.02.2010
Пасуш де Феррейра
Чемпионат Португалии, 17 тур
Бенфика
3 : 1
30.01.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 16 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
16.01.2010
Витория Сетубал
Чемпионат Португалии, 15 тур
Маритиму
0 : 1
09.01.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 14 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
19.12.2009
Риу Аве
Чемпионат Португалии, 13 тур
Белененсеш
0 : 1
14.12.2009
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 4
04.12.2009
Порту
Чемпионат Португалии, 11 тур
Ольяненси
0 : 2
27.11.2009
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 10 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
08.11.2009
Брага
Чемпионат Португалии, 9 тур
Академика
2 : 0
02.11.2009
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 8 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
27.10.2009
Спортинг
Чемпионат Португалии, 7 тур
Насьональ
2 : 0
05.10.2009
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 6 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
28.09.2009
Лейрия
Чемпионат Португалии, 5 тур
Лейшоеш
3 : 1
18.09.2009
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 4 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
11.09.2009
Навал
Чемпионат Португалии, 3 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 0
29.08.2009
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 2 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
23.08.2009
Бенфика
Чемпионат Португалии, 1 тур
Витория Сетубал
0 : 0
17.08.2009
Витория Гимараеш
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+