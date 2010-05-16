Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бесим Дурмус
Статистика
Бесим Дурмус - статистика
Турция
1 сентября 1965 (61)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат Турции 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Касымпаша
32
8
13
11
Чемпионат Турции, 34 тур
Манисаспор
0 : 0
16.05.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 33 тур
Касымпаша
1 : 0
09.05.2010
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 32 тур
Сивасспор
1 : 1
02.05.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 31 тур
Касымпаша
0 : 1
25.04.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 30 тур
Трабзонспор
2 : 0
19.04.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 29 тур
Касымпаша
2 : 0
11.04.2010
Анкарагюджю
Чемпионат Турции, 28 тур
Эскишехирспор
2 : 0
04.04.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 27 тур
Денизлиспор
3 : 3
28.03.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 26 тур
Касымпаша
2 : 2
19.03.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 18 тур
Касымпаша
0 : 2
10.03.2010
Бурсаспор
Чемпионат Турции, 24 тур
Касымпаша
2 : 2
06.03.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 23 тур
Галатасарай
4 : 1
28.02.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 22 тур
Касымпаша
3 : 0
21.02.2010
Газиантепспор
Чемпионат Турции, 21 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
14.02.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 20 тур
Касымпаша
2 : 2
07.02.2010
Антальяспор
Чемпионат Турции, 19 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
30.01.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 17 тур
Касымпаша
3 : 1
19.12.2009
Манисаспор
Чемпионат Турции, 16 тур
Диярбакырспор
2 : 2
13.12.2009
Касымпаша
Чемпионат Турции, 15 тур
Касымпаша
2 : 2
05.12.2009
Сивасспор
Чемпионат Турции, 14 тур
Фенербахче
1 : 3
28.11.2009
Касымпаша
Чемпионат Турции, 13 тур
Касымпаша
3 : 1
22.11.2009
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 12 тур
Анкарагюджю
2 : 2
08.11.2009
Касымпаша
Чемпионат Турции, 11 тур
Касымпаша
1 : 1
01.11.2009
Эскишехирспор
Чемпионат Турции, 10 тур
Касымпаша
3 : 1
25.10.2009
Денизлиспор
Чемпионат Турции, 9 тур
Бешикташ
2 : 1
17.10.2009
Касымпаша
Чемпионат Турции, 7 тур
Кайсериспор
0 : 0
27.09.2009
Касымпаша
Чемпионат Турции, 6 тур
Касымпаша
1 : 3
21.09.2009
Галатасарай
Чемпионат Турции, 5 тур
Газиантепспор
1 : 0
13.09.2009
Касымпаша
Чемпионат Турции, 4 тур
Касымпаша
0 : 4
30.08.2009
Генчлербирлиги
Чемпионат Турции, 3 тур
Антальяспор
2 : 0
23.08.2009
Касымпаша
Чемпионат Турции, 2 тур
Касымпаша
1 : 3
16.08.2009
Истанбул Башакшехир
Чемпионат Турции, 1 тур
Бурсаспор
2 : 1
09.08.2009
Касымпаша
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+