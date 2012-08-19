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    Томас Герштнер - статистика

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Герштнер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 6 ноября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арминия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.08.2012 Арминия 3 : 1 Падерборн
    31.10.2012 Арминия 2 : 3 Байер
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