Ян ван Дейк - статистика
Тренер
|Имя
|Ян
|Фамилия
|ван Дейк
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|10 декабря 1956
|Имя
|Ян
|Фамилия
|ван Дейк
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|10 декабря 1956
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Венло
|34
|6
|25
|3
|Дата
|Матч
|07.08.2010
|НЕК
|1 : 0
|Венло
|14.08.2010
|Венло
|1 : 0
|Хераклес
|22.08.2010
|Венло
|2 : 3
|АДО Ден Хааг
|28.08.2010
|НАК Бреда
|2 : 0
|Венло
|11.09.2010
|Венло
|1 : 2
|Твенте
|19.09.2010
|Утрехт
|3 : 2
|Венло
|26.09.2010
|Венло
|1 : 0
|Де Графсхап
|03.10.2010
|ПСВ
|3 : 0
|Венло
|16.10.2010
|Венло
|0 : 1
|АЗ Алкмаар
|23.10.2010
|Херенвен
|2 : 0
|Венло
|27.10.2010
|Фейеноорд
|3 : 0
|Венло
|30.10.2010
|Венло
|3 : 5
|Гронинген
|05.11.2010
|Виллем II
|1 : 4
|Венло
|14.11.2010
|Венло
|1 : 5
|Витесс
|20.11.2010
|Экселсиор
|1 : 0
|Венло
|28.11.2010
|Венло
|0 : 2
|Аякс
|14.12.2010
|Венло
|0 : 4
|Рода
|10.12.2010
|Хераклес
|2 : 2
|Венло
|19.01.2011
|Венло
|1 : 2
|Утрехт
|23.01.2011
|Венло
|0 : 3
|ПСВ
|29.01.2011
|АЗ Алкмаар
|6 : 1
|Венло
|05.02.2011
|Венло
|3 : 0
|НАК Бреда
|12.02.2011
|АДО Ден Хааг
|3 : 0
|Венло
|20.02.2011
|Аякс
|1 : 0
|Венло
|25.02.2011
|Венло
|1 : 0
|Экселсиор
|05.03.2011
|Витесс
|2 : 0
|Венло
|13.03.2011
|Твенте
|2 : 1
|Венло
|19.03.2011
|Венло
|0 : 0
|Виллем II
|03.04.2011
|Гронинген
|3 : 2
|Венло
|09.04.2011
|Венло
|1 : 4
|НЕК
|16.04.2011
|Рода
|5 : 2
|Венло
|23.04.2011
|Венло
|2 : 2
|Херенвен
|01.05.2011
|Венло
|3 : 2
|Фейеноорд
|15.05.2011
|Де Графсхап
|1 : 0
|Венло