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    Ян ван Дейк

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия ван Дейк
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 10 декабря 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Венло 34 6 25 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2010 НЕК 1 : 0 Венло
    14.08.2010 Венло 1 : 0 Хераклес
    22.08.2010 Венло 2 : 3 АДО Ден Хааг
    28.08.2010 НАК Бреда 2 : 0 Венло
    11.09.2010 Венло 1 : 2 Твенте
    19.09.2010 Утрехт 3 : 2 Венло
    26.09.2010 Венло 1 : 0 Де Графсхап
    03.10.2010 ПСВ 3 : 0 Венло
    16.10.2010 Венло 0 : 1 АЗ Алкмаар
    23.10.2010 Херенвен 2 : 0 Венло
    27.10.2010 Фейеноорд 3 : 0 Венло
    30.10.2010 Венло 3 : 5 Гронинген
    05.11.2010 Виллем II 1 : 4 Венло
    14.11.2010 Венло 1 : 5 Витесс
    20.11.2010 Экселсиор 1 : 0 Венло
    28.11.2010 Венло 0 : 2 Аякс
    14.12.2010 Венло 0 : 4 Рода
    10.12.2010 Хераклес 2 : 2 Венло
    19.01.2011 Венло 1 : 2 Утрехт
    23.01.2011 Венло 0 : 3 ПСВ
    29.01.2011 АЗ Алкмаар 6 : 1 Венло
    05.02.2011 Венло 3 : 0 НАК Бреда
    12.02.2011 АДО Ден Хааг 3 : 0 Венло
    20.02.2011 Аякс 1 : 0 Венло
    25.02.2011 Венло 1 : 0 Экселсиор
    05.03.2011 Витесс 2 : 0 Венло
    13.03.2011 Твенте 2 : 1 Венло
    19.03.2011 Венло 0 : 0 Виллем II
    03.04.2011 Гронинген 3 : 2 Венло
    09.04.2011 Венло 1 : 4 НЕК
    16.04.2011 Рода 5 : 2 Венло
    23.04.2011 Венло 2 : 2 Херенвен
    01.05.2011 Венло 3 : 2 Фейеноорд
    15.05.2011 Де Графсхап 1 : 0 Венло
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