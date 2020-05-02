Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Франс Аделаар - статистика

Нидерланды
5 декабря 1960 (65)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спарта
34
6
20
8
Чемпионат Голландии, 34 тур
Гронинген
3 : 1
02.05.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 33 тур
Спарта
0 : 3
18.04.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 32 тур
Фейеноорд
3 : 0
14.04.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 31 тур
Спарта
1 : 1
10.04.2010
Хераклес
Чемпионат Голландии, 30 тур
Херенвен
4 : 1
03.04.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 29 тур
Твенте
3 : 0
27.03.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 28 тур
Спарта
0 : 1
21.03.2010
АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии, 27 тур
Виллем II
3 : 1
14.03.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 26 тур
Спарта
0 : 3
07.03.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 25 тур
Спарта
2 : 2
28.02.2010
НАК Бреда
Чемпионат Голландии, 24 тур
ПСВ
1 : 1
21.02.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 23 тур
Спарта
2 : 0
14.02.2010
Венло
Чемпионат Голландии, 22 тур
Рода
2 : 1
06.02.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 21 тур
Спарта
1 : 1
03.02.2010
Витесс
Чемпионат Голландии, 20 тур
НЕК
1 : 0
30.01.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 19 тур
Спарта
0 : 0
24.01.2010
АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии, 18 тур
РКС Ваалвейк
4 : 1
19.12.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 17 тур
Спарта
2 : 4
13.12.2009
Гронинген
Чемпионат Голландии, 16 тур
НАК Бреда
2 : 2
04.12.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 15 тур
Спарта
2 : 3
27.11.2009
ПСВ
Чемпионат Голландии, 14 тур
Венло
5 : 0
22.11.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 13 тур
Спарта
1 : 2
07.11.2009
Рода
Чемпионат Голландии, 12 тур
Спарта
2 : 0
01.11.2009
НЕК
Чемпионат Голландии, 11 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 10 тур
Спарта
2 : 1
18.10.2009
Фейеноорд
Чемпионат Голландии, 9 тур
Витесс
2 : 0
02.10.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 8 тур
Спарта
0 : 2
27.09.2009
Херенвен
Чемпионат Голландии, 7 тур
Хераклес
1 : 1
19.09.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 6 тур
Спарта
1 : 0
13.09.2009
РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии, 5 тур
Утрехт
2 : 0
29.08.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 4 тур
Аякс
0 : 0
23.08.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 3 тур
Спарта
2 : 1
15.08.2009
Виллем II
Чемпионат Голландии, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
07.08.2009
Спарта
Чемпионат Голландии, 1 тур
Спарта
0 : 2
01.08.2009
Твенте
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+