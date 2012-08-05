Йозеф Мазура - статистика
Тренер
|Имя
|Йозеф
|Фамилия
|Мазура
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|23 апреля 1956
|Имя
|Йозеф
|Фамилия
|Мазура
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|23 апреля 1956
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Словацко
|15
|5
|5
|5
|Дата
|Матч
|05.08.2012
|Сигма
|2 : 0
|Словацко
|12.08.2012
|Словацко
|1 : 4
|Спарта
|17.08.2012
|Дукла
|2 : 2
|Словацко
|25.08.2012
|Словацко
|2 : 1
|Теплице
|01.09.2012
|Пршибрам
|0 : 1
|Словацко
|15.09.2012
|Словацко
|3 : 1
|Млада Болеслав
|22.09.2012
|Словацко
|0 : 1
|Яблонец
|30.09.2012
|Виктория
|1 : 1
|Словацко
|05.10.2012
|Словацко
|3 : 0
|Славия
|20.10.2012
|Динамо
|0 : 0
|Словацко
|27.10.2012
|Словацко
|1 : 1
|Градец-Кралове
|05.11.2012
|Слован
|3 : 2
|Словацко
|10.11.2012
|Словацко
|3 : 0
|Высочина
|17.11.2012
|Баник
|2 : 1
|Словацко
|24.11.2012
|Словацко
|1 : 1
|Сигма