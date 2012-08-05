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    Йозеф Мазура

    Тренер
    Имя Йозеф
    Фамилия Мазура
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 23 апреля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словацко 15 5 5 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2012 Сигма 2 : 0 Словацко
    12.08.2012 Словацко 1 : 4 Спарта
    17.08.2012 Дукла 2 : 2 Словацко
    25.08.2012 Словацко 2 : 1 Теплице
    01.09.2012 Пршибрам 0 : 1 Словацко
    15.09.2012 Словацко 3 : 1 Млада Болеслав
    22.09.2012 Словацко 0 : 1 Яблонец
    30.09.2012 Виктория 1 : 1 Словацко
    05.10.2012 Словацко 3 : 0 Славия
    20.10.2012 Динамо 0 : 0 Словацко
    27.10.2012 Словацко 1 : 1 Градец-Кралове
    05.11.2012 Слован 3 : 2 Словацко
    10.11.2012 Словацко 3 : 0 Высочина
    17.11.2012 Баник 2 : 1 Словацко
    24.11.2012 Словацко 1 : 1 Сигма
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