Роберт Зак - статистика
Тренер
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Зак
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|16 мая 1966
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Зак
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|16 мая 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Богемианс
|30
|4
|22
|4
|Дата
|Матч
|26.07.2009
|Богемианс
|0 : 2
|Сигма
|02.08.2009
|Богемианс
|0 : 2
|Динамо
|09.08.2009
|Славия
|3 : 1
|Богемианс
|16.08.2009
|Богемианс
|1 : 3
|Теплице
|22.08.2009
|Словацко
|2 : 0
|Богемианс
|30.08.2009
|Богемианс
|2 : 1
|Слован
|12.09.2009
|Баник
|1 : 0
|Богемианс
|20.09.2009
|Богемианс
|1 : 0
|Пршибрам
|04.10.2009
|Богемианс
|0 : 0
|Богемианс 1905
|18.10.2009
|Млада Болеслав
|4 : 2
|Богемианс
|25.10.2009
|Богемианс
|2 : 3
|Спарта
|01.11.2009
|Яблонец
|1 : 0
|Богемианс
|21.11.2009
|Виктория
|3 : 2
|Богемианс
|29.11.2009
|Динамо
|3 : 0
|Богемианс
|27.02.2010
|Богемианс
|0 : 1
|Славия
|06.03.2010
|Теплице
|2 : 1
|Богемианс
|14.03.2010
|Богемианс
|1 : 1
|Словацко
|20.03.2010
|Слован
|2 : 3
|Богемианс
|24.03.2010
|Богемианс
|0 : 3
|Баник
|28.03.2010
|Пршибрам
|3 : 2
|Богемианс
|10.04.2010
|Богемианс 1905
|3 : 0
|Богемианс
|18.04.2010
|Богемианс
|2 : 4
|Млада Болеслав
|24.04.2010
|Спарта
|1 : 0
|Богемианс
|02.05.2010
|Богемианс
|0 : 4
|Яблонец
|08.05.2010
|Богемианс
|2 : 2
|Виктория
|15.05.2010
|Сигма
|3 : 0
|Богемианс