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    Роберт Зак

    Тренер
    Имя Роберт
    Фамилия Зак
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 16 мая 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Богемианс 30 4 22 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2009 Богемианс 0 : 2 Сигма
    02.08.2009 Богемианс 0 : 2 Динамо
    09.08.2009 Славия 3 : 1 Богемианс
    16.08.2009 Богемианс 1 : 3 Теплице
    22.08.2009 Словацко 2 : 0 Богемианс
    30.08.2009 Богемианс 2 : 1 Слован
    12.09.2009 Баник 1 : 0 Богемианс
    20.09.2009 Богемианс 1 : 0 Пршибрам
    04.10.2009 Богемианс 0 : 0 Богемианс 1905
    18.10.2009 Млада Болеслав 4 : 2 Богемианс
    25.10.2009 Богемианс 2 : 3 Спарта
    01.11.2009 Яблонец 1 : 0 Богемианс
    21.11.2009 Виктория 3 : 2 Богемианс
    29.11.2009 Динамо 3 : 0 Богемианс
    27.02.2010 Богемианс 0 : 1 Славия
    06.03.2010 Теплице 2 : 1 Богемианс
    14.03.2010 Богемианс 1 : 1 Словацко
    20.03.2010 Слован 2 : 3 Богемианс
    24.03.2010 Богемианс 0 : 3 Баник
    28.03.2010 Пршибрам 3 : 2 Богемианс
    10.04.2010 Богемианс 1905 3 : 0 Богемианс
    18.04.2010 Богемианс 2 : 4 Млада Болеслав
    24.04.2010 Спарта 1 : 0 Богемианс
    02.05.2010 Богемианс 0 : 4 Яблонец
    08.05.2010 Богемианс 2 : 2 Виктория
    15.05.2010 Сигма 3 : 0 Богемианс
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