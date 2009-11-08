Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Троцюк - статистика

Беларусь
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Динамо-Брест
26
10
8
8
Чемпионат Белоруссии, 26 тур
Динамо-Брест
2 : 0
08.11.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Минск
2 : 0
01.11.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 24 тур
Динамо-Брест
3 : 1
24.10.2009
Гранит
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Днепр
0 : 0
17.10.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
Динамо-Брест
3 : 0
04.10.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 21 тур
Гомель
3 : 1
27.09.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
Динамо-Брест
2 : 0
23.09.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
19.09.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 2
13.09.2009
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Партизан Минск
1 : 1
30.08.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Динамо-Брест
0 : 1
23.08.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
Шахтер
1 : 1
16.08.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
01.08.2009
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Нафтан
1 : 0
10.07.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.07.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
Гранит
1 : 1
27.06.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
Динамо-Брест
0 : 0
30.05.2009
Днепр
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Витебск
0 : 2
23.05.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
Динамо-Брест
3 : 1
17.05.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Неман
0 : 1
10.05.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
06.05.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 5 тур
БАТЭ
1 : 0
02.05.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
26.04.2009
Партизан Минск
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Динамо Мн
2 : 0
18.04.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Динамо-Брест
1 : 1
13.04.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Сморгонь
0 : 1
04.04.2009
Динамо-Брест
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+