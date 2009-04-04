Евгений Троцюк
Тренер
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Троцюк
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Троцюк
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо-Брест
|26
|10
|8
|8
|Дата
|Матч
|04.04.2009
|Сморгонь
|0 : 1
|Динамо-Брест
|13.04.2009
|Динамо-Брест
|1 : 1
|Шахтер
|18.04.2009
|Динамо
|2 : 0
|Динамо-Брест
|26.04.2009
|Динамо-Брест
|1 : 0
|Партизан Минск
|02.05.2009
|БАТЭ
|1 : 0
|Динамо-Брест
|06.05.2009
|Динамо-Брест
|2 : 2
|Торпедо-БелАЗ
|10.05.2009
|Неман
|0 : 1
|Динамо-Брест
|17.05.2009
|Динамо-Брест
|3 : 1
|Гомель
|23.05.2009
|Витебск
|0 : 2
|Динамо-Брест
|30.05.2009
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Днепр
|27.06.2009
|Гранит
|1 : 1
|Динамо-Брест
|04.07.2009
|Динамо-Брест
|1 : 2
|Минск
|10.07.2009
|Нафтан
|1 : 0
|Динамо-Брест
|01.08.2009
|Динамо-Брест
|1 : 1
|Сморгонь
|16.08.2009
|Шахтер
|1 : 1
|Динамо-Брест
|23.08.2009
|Динамо-Брест
|0 : 1
|Динамо
|30.08.2009
|Партизан Минск
|1 : 1
|Динамо-Брест
|13.09.2009
|Динамо-Брест
|1 : 2
|БАТЭ
|19.09.2009
|Торпедо-БелАЗ
|1 : 2
|Динамо-Брест
|23.09.2009
|Динамо-Брест
|2 : 0
|Неман
|27.09.2009
|Гомель
|3 : 1
|Динамо-Брест
|04.10.2009
|Динамо-Брест
|3 : 0
|Витебск
|17.10.2009
|Днепр
|0 : 0
|Динамо-Брест
|24.10.2009
|Динамо-Брест
|3 : 1
|Гранит
|01.11.2009
|Минск
|2 : 0
|Динамо-Брест
|08.11.2009
|Динамо-Брест
|2 : 0
|Нафтан