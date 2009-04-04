Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евгений Троцюк

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Степанович
    Фамилия Троцюк
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо-Брест 26 10 8 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.04.2009 Сморгонь 0 : 1 Динамо-Брест
    13.04.2009 Динамо-Брест 1 : 1 Шахтер
    18.04.2009 Динамо 2 : 0 Динамо-Брест
    26.04.2009 Динамо-Брест 1 : 0 Партизан Минск
    02.05.2009 БАТЭ 1 : 0 Динамо-Брест
    06.05.2009 Динамо-Брест 2 : 2 Торпедо-БелАЗ
    10.05.2009 Неман 0 : 1 Динамо-Брест
    17.05.2009 Динамо-Брест 3 : 1 Гомель
    23.05.2009 Витебск 0 : 2 Динамо-Брест
    30.05.2009 Динамо-Брест 0 : 0 Днепр
    27.06.2009 Гранит 1 : 1 Динамо-Брест
    04.07.2009 Динамо-Брест 1 : 2 Минск
    10.07.2009 Нафтан 1 : 0 Динамо-Брест
    01.08.2009 Динамо-Брест 1 : 1 Сморгонь
    16.08.2009 Шахтер 1 : 1 Динамо-Брест
    23.08.2009 Динамо-Брест 0 : 1 Динамо
    30.08.2009 Партизан Минск 1 : 1 Динамо-Брест
    13.09.2009 Динамо-Брест 1 : 2 БАТЭ
    19.09.2009 Торпедо-БелАЗ 1 : 2 Динамо-Брест
    23.09.2009 Динамо-Брест 2 : 0 Неман
    27.09.2009 Гомель 3 : 1 Динамо-Брест
    04.10.2009 Динамо-Брест 3 : 0 Витебск
    17.10.2009 Днепр 0 : 0 Динамо-Брест
    24.10.2009 Динамо-Брест 3 : 1 Гранит
    01.11.2009 Минск 2 : 0 Динамо-Брест
    08.11.2009 Динамо-Брест 2 : 0 Нафтан
    • Читайте нас: 
    11