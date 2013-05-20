Дания. Супер-Лига, 33 тур
Дания. Супер-Лига, 32 тур
Дания. Супер-Лига, 31 тур
Дания. Супер-Лига, 30 тур
Дания. Супер-Лига, 29 тур
Дания. Супер-Лига, 28 тур
Дания. Супер-Лига, 27 тур
Дания. Супер-Лига, 23 тур
Дания. Супер-Лига, 26 тур
Дания. Супер-Лига, 25 тур
Дания. Супер-Лига, 24 тур
Дания. Супер-Лига, 22 тур
Дания. Супер-Лига, 21 тур
Дания. Супер-Лига, 20 тур
Дания. Супер-Лига, 19 тур
Дания. Супер-Лига, 18 тур
Дания. Супер-Лига, 17 тур
Дания. Супер-Лига, 16 тур
Дания. Супер-Лига, 15 тур
Дания. Супер-Лига, 14 тур
Дания. Супер-Лига, 13 тур
Дания. Супер-Лига, 12 тур
Дания. Супер-Лига, 11 тур
Дания. Супер-Лига, 10 тур