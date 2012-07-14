Михаэль Хэммингсен - статистика
Тренер
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Хэммингсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|2 октября 1967
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Хэммингсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|2 октября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сендерийск
|33
|12
|16
|5
|Дата
|Матч
|14.07.2012
|Сендерийск
|6 : 1
|Рандерс
|22.07.2012
|Сендерийск
|1 : 1
|Копенгаген
|28.07.2012
|Эсбьерг
|1 : 2
|Сендерийск
|06.08.2012
|Сендерийск
|0 : 2
|Хорсенс
|12.08.2012
|Брондбю
|0 : 1
|Сендерийск
|20.08.2012
|Сендерийск
|1 : 2
|Оденсе
|24.08.2012
|Нордшелланд
|4 : 1
|Сендерийск
|31.08.2012
|Сендерийск
|0 : 4
|Ольборг
|15.09.2012
|Сендерийск
|0 : 2
|Силькеборг
|21.09.2012
|Орхус
|2 : 2
|Сендерийск
|01.10.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 3
|Сендерийск
|06.10.2012
|Сендерийск
|0 : 3
|Орхус
|20.10.2012
|Ольборг
|2 : 1
|Сендерийск
|28.10.2012
|Эсбьерг
|1 : 2
|Сендерийск
|03.11.2012
|Сендерийск
|1 : 2
|Нордшелланд
|11.11.2012
|Оденсе
|5 : 0
|Сендерийск
|17.11.2012
|Сендерийск
|2 : 3
|Силькеборг
|25.11.2012
|Сендерийск
|1 : 2
|Копенгаген
|30.11.2012
|Хорсенс
|1 : 3
|Сендерийск
|07.12.2012
|Сендерийск
|2 : 2
|Брондбю
|02.03.2013
|Мидтьюлланд
|1 : 0
|Сендерийск
|08.03.2013
|Рандерс
|2 : 0
|Сендерийск
|09.04.2013
|Сендерийск
|3 : 1
|Эсбьерг
|28.03.2013
|Силькеборг
|0 : 5
|Сендерийск
|31.03.2013
|Сендерийск
|0 : 2
|Рандерс
|06.04.2013
|Сендерийск
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|14.04.2013
|Брондбю
|0 : 3
|Сендерийск
|21.04.2013
|Сендерийск
|4 : 1
|Оденсе
|27.04.2013
|Нордшелланд
|2 : 2
|Сендерийск
|04.05.2013
|Сендерийск
|1 : 0
|Ольборг
|11.05.2013
|Орхус
|2 : 1
|Сендерийск
|16.05.2013
|Сендерийск
|4 : 2
|Хорсенс
|20.05.2013
|Копенгаген
|1 : 1
|Сендерийск