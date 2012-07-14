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    Михаэль Хэммингсен - статистика

    Тренер
    Имя Михаэль
    Фамилия Хэммингсен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 2 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сендерийск 33 12 16 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2012 Сендерийск 6 : 1 Рандерс
    22.07.2012 Сендерийск 1 : 1 Копенгаген
    28.07.2012 Эсбьерг 1 : 2 Сендерийск
    06.08.2012 Сендерийск 0 : 2 Хорсенс
    12.08.2012 Брондбю 0 : 1 Сендерийск
    20.08.2012 Сендерийск 1 : 2 Оденсе
    24.08.2012 Нордшелланд 4 : 1 Сендерийск
    31.08.2012 Сендерийск 0 : 4 Ольборг
    15.09.2012 Сендерийск 0 : 2 Силькеборг
    21.09.2012 Орхус 2 : 2 Сендерийск
    01.10.2012 Мидтьюлланд 1 : 3 Сендерийск
    06.10.2012 Сендерийск 0 : 3 Орхус
    20.10.2012 Ольборг 2 : 1 Сендерийск
    28.10.2012 Эсбьерг 1 : 2 Сендерийск
    03.11.2012 Сендерийск 1 : 2 Нордшелланд
    11.11.2012 Оденсе 5 : 0 Сендерийск
    17.11.2012 Сендерийск 2 : 3 Силькеборг
    25.11.2012 Сендерийск 1 : 2 Копенгаген
    30.11.2012 Хорсенс 1 : 3 Сендерийск
    07.12.2012 Сендерийск 2 : 2 Брондбю
    02.03.2013 Мидтьюлланд 1 : 0 Сендерийск
    08.03.2013 Рандерс 2 : 0 Сендерийск
    09.04.2013 Сендерийск 3 : 1 Эсбьерг
    28.03.2013 Силькеборг 0 : 5 Сендерийск
    31.03.2013 Сендерийск 0 : 2 Рандерс
    06.04.2013 Сендерийск 0 : 2 Мидтьюлланд
    14.04.2013 Брондбю 0 : 3 Сендерийск
    21.04.2013 Сендерийск 4 : 1 Оденсе
    27.04.2013 Нордшелланд 2 : 2 Сендерийск
    04.05.2013 Сендерийск 1 : 0 Ольборг
    11.05.2013 Орхус 2 : 1 Сендерийск
    16.05.2013 Сендерийск 4 : 2 Хорсенс
    20.05.2013 Копенгаген 1 : 1 Сендерийск
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