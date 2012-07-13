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    Эрик Расмуссен - статистика

    Тренер
    Имя Эрик
    Фамилия Расмуссен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 24 декабря 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Орхус 32 11 13 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.07.2012 Орхус 1 : 1 Ольборг
    23.07.2012 Орхус 0 : 0 Эсбьерг
    29.07.2012 Рандерс 2 : 1 Орхус
    05.08.2012 Орхус 3 : 1 Брондбю
    12.08.2012 Копенгаген 3 : 0 Орхус
    19.08.2012 Орхус 0 : 1 Нордшелланд
    27.08.2012 Хорсенс 1 : 4 Орхус
    01.09.2012 Силькеборг 0 : 4 Орхус
    17.09.2012 Орхус 3 : 2 Мидтьюлланд
    21.09.2012 Орхус 2 : 2 Сендерийск
    30.09.2012 Оденсе 1 : 2 Орхус
    06.10.2012 Сендерийск 0 : 3 Орхус
    22.10.2012 Орхус 1 : 1 Рандерс
    28.10.2012 Оденсе 2 : 4 Орхус
    04.11.2012 Орхус 0 : 2 Копенгаген
    09.11.2012 Хорсенс 2 : 0 Орхус
    26.11.2012 Орхус 1 : 1 Мидтьюлланд
    03.12.2012 Ольборг 0 : 3 Орхус
    10.12.2012 Орхус 3 : 3 Силькеборг
    04.03.2013 Эсбьерг 2 : 1 Орхус
    10.03.2013 Орхус 0 : 3 Брондбю
    17.03.2013 Орхус 2 : 1 Оденсе
    29.03.2013 Нордшелланд 4 : 2 Орхус
    01.04.2013 Брондбю 3 : 2 Орхус
    05.04.2013 Орхус 0 : 1 Эсбьерг
    12.04.2013 Силькеборг 3 : 1 Орхус
    20.04.2013 Орхус 0 : 0 Хорсенс
    28.04.2013 Копенгаген 0 : 0 Орхус
    05.05.2013 Рандерс 1 : 0 Орхус
    11.05.2013 Орхус 2 : 1 Сендерийск
    16.05.2013 Орхус 3 : 0 Ольборг
    20.05.2013 Мидтьюлланд 3 : 2 Орхус
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