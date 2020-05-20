Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрик Расмуссен - статистика

Дания
24 декабря 1960 (65)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Орхус
32
11
13
8
Дания. Супер-Лига, 33 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
20.05.2013
Орхус
Дания. Супер-Лига, 32 тур
Орхус
3 : 0
16.05.2013
Ольборг
Дания. Супер-Лига, 31 тур
Орхус
2 : 1
11.05.2013
Сендерийск
Дания. Супер-Лига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
05.05.2013
Орхус
Дания. Супер-Лига, 29 тур
Копенгаген
0 : 0
28.04.2013
Орхус
Дания. Супер-Лига, 28 тур
Орхус
0 : 0
20.04.2013
Хорсенс
Дания. Супер-Лига, 27 тур
Силькеборг
3 : 1
12.04.2013
Орхус
Дания. Супер-Лига, 26 тур
Орхус
0 : 1
05.04.2013
Эсбьерг
Дания. Супер-Лига, 25 тур
Брондбю
3 : 2
01.04.2013
Орхус
Дания. Супер-Лига, 24 тур
Нордшелланд
4 : 2
29.03.2013
Орхус
Дания. Супер-Лига, 23 тур
Орхус
2 : 1
17.03.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 22 тур
Орхус
0 : 3
10.03.2013
Брондбю
Дания. Супер-Лига, 21 тур
Эсбьерг
2 : 1
04.03.2013
Орхус
Дания. Супер-Лига, 20 тур
Орхус
3 : 3
10.12.2012
Силькеборг
Дания. Супер-Лига, 19 тур
Ольборг
0 : 3
03.12.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 18 тур
Орхус
1 : 1
26.11.2012
Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига, 16 тур
Хорсенс
2 : 0
09.11.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 15 тур
Орхус
0 : 2
04.11.2012
Копенгаген
Дания. Супер-Лига, 14 тур
Оденсе
2 : 4
28.10.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 13 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2012
Рандерс
Дания. Супер-Лига, 12 тур
Сендерийск
0 : 3
06.10.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 11 тур
Оденсе
1 : 2
30.09.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 10 тур
Орхус
2 : 2
21.09.2012
Сендерийск
Дания. Супер-Лига, 9 тур
Орхус
3 : 2
17.09.2012
Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига, 8 тур
Силькеборг
0 : 4
01.09.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 7 тур
Хорсенс
1 : 4
27.08.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 6 тур
Орхус
0 : 1
19.08.2012
Нордшелланд
Дания. Супер-Лига, 5 тур
Копенгаген
3 : 0
12.08.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 4 тур
Орхус
3 : 1
05.08.2012
Брондбю
Дания. Супер-Лига, 3 тур
Рандерс
2 : 1
29.07.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 2 тур
Орхус
0 : 0
23.07.2012
Эсбьерг
Дания. Супер-Лига, 1 тур
Орхус
1 : 1
13.07.2012
Ольборг
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+