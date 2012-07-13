Эрик Расмуссен
Тренер
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Расмуссен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|24 декабря 1960
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Расмуссен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|24 декабря 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Орхус
|32
|11
|13
|8
|Дата
|Матч
|13.07.2012
|Орхус
|1 : 1
|Ольборг
|23.07.2012
|Орхус
|0 : 0
|Эсбьерг
|29.07.2012
|Рандерс
|2 : 1
|Орхус
|05.08.2012
|Орхус
|3 : 1
|Брондбю
|12.08.2012
|Копенгаген
|3 : 0
|Орхус
|19.08.2012
|Орхус
|0 : 1
|Нордшелланд
|27.08.2012
|Хорсенс
|1 : 4
|Орхус
|01.09.2012
|Силькеборг
|0 : 4
|Орхус
|17.09.2012
|Орхус
|3 : 2
|Мидтьюлланд
|21.09.2012
|Орхус
|2 : 2
|Сендерийск
|30.09.2012
|Оденсе
|1 : 2
|Орхус
|06.10.2012
|Сендерийск
|0 : 3
|Орхус
|22.10.2012
|Орхус
|1 : 1
|Рандерс
|28.10.2012
|Оденсе
|2 : 4
|Орхус
|04.11.2012
|Орхус
|0 : 2
|Копенгаген
|09.11.2012
|Хорсенс
|2 : 0
|Орхус
|26.11.2012
|Орхус
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|03.12.2012
|Ольборг
|0 : 3
|Орхус
|10.12.2012
|Орхус
|3 : 3
|Силькеборг
|04.03.2013
|Эсбьерг
|2 : 1
|Орхус
|10.03.2013
|Орхус
|0 : 3
|Брондбю
|17.03.2013
|Орхус
|2 : 1
|Оденсе
|29.03.2013
|Нордшелланд
|4 : 2
|Орхус
|01.04.2013
|Брондбю
|3 : 2
|Орхус
|05.04.2013
|Орхус
|0 : 1
|Эсбьерг
|12.04.2013
|Силькеборг
|3 : 1
|Орхус
|20.04.2013
|Орхус
|0 : 0
|Хорсенс
|28.04.2013
|Копенгаген
|0 : 0
|Орхус
|05.05.2013
|Рандерс
|1 : 0
|Орхус
|11.05.2013
|Орхус
|2 : 1
|Сендерийск
|16.05.2013
|Орхус
|3 : 0
|Ольборг
|20.05.2013
|Мидтьюлланд
|3 : 2
|Орхус