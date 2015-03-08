Доминик Киннэйр
Тренер
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Киннэйр
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|26 июля 1967
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Киннэйр
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|26 июля 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сан-Хосе
|17
|5
|8
|4
|Дата
|Матч
|08.03.2015
|Даллас
|1 : 0
|Сан-Хосе
|15.03.2015
|Сиэтл
|2 : 3
|Сан-Хосе
|28.03.2015
|Нью-Инглэнд Революшн
|2 : 1
|Сан-Хосе
|05.04.2015
|Сан-Хосе
|0 : 1
|Реал Солт-Лейк
|12.04.2015
|Сан-Хосе
|1 : 0
|Ванкувер Уайткепс
|18.04.2015
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2 : 0
|Сан-Хосе
|02.05.2015
|Реал Солт-Лейк
|1 : 1
|Сан-Хосе
|06.05.2015
|Хьюстон
|0 : 1
|Сан-Хосе
|09.05.2015
|Колорадо
|1 : 1
|Сан-Хосе
|17.05.2015
|Сан-Хосе
|2 : 0
|Коламбус
|25.05.2015
|Сан-Хосе
|1 : 1
|Орландо Сити
|30.05.2015
|Торонто
|3 : 1
|Сан-Хосе
|08.06.2015
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Даллас
|28.06.2015
|Сан-Хосе
|3 : 1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|05.07.2015
|Портленд
|1 : 0
|Сан-Хосе
|11.07.2015
|Сан-Хосе
|0 : 2
|Хьюстон
|18.07.2015
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5 : 2
|Сан-Хосе