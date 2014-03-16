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    Денис Хэмлетт

    Тренер
    Имя Денис
    Фамилия Хэмлетт
    Гражданство Коста-Рика
    Дата рождения 9 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чикаго Файр 31 5 9 17
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.03.2014 Портленд 1 : 1 Чикаго Файр
    23.03.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
    29.03.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 2 Чикаго Файр
    06.04.2014 Чикаго Файр 2 : 2 Филадельфия Юнион
    12.04.2014 Монреаль Импакт 1 : 1 Чикаго Файр
    19.04.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Нью-Инглэнд Революшн
    04.05.2014 Чикаго Файр 2 : 3 Реал Солт-Лейк
    18.05.2014 Чикаго Файр 2 : 1 Канзаc Сити
    25.05.2014 Коламбус 2 : 0 Чикаго Файр
    01.06.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Лос-Анджелес Гэлакси
    05.06.2014 Колорадо 0 : 0 Чикаго Файр
    08.06.2014 Чикаго Файр 2 : 3 Сиэтл
    03.07.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Торонто
    06.07.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Чикаго Файр
    13.07.2014 Нью-Инглэнд Революшн 0 : 1 Чикаго Файр
    20.07.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Филадельфия Юнион
    24.07.2014 Сан-Хосе 5 : 1 Чикаго Файр
    03.08.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Коламбус
    03.10.2014 Филадельфия Юнион 1 : 1 Чикаго Файр
    06.10.2014 Чикаго Файр 0 : 0 Монреаль Импакт
    11.08.2014 Чикаго Файр 1 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    17.08.2014 Монреаль Импакт 1 : 0 Чикаго Файр
    19.10.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 1 Чикаго Файр
    24.08.2014 Торонто 2 : 2 Чикаго Файр
    25.10.2014 Чикаго Файр 2 : 1 Хьюстон
    31.08.2014 Чикаго Файр 1 : 0 Даллас
    08.09.2014 Нью-Инглэнд Революшн 2 : 1 Чикаго Файр
    14.09.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Торонто
    21.09.2014 Чикаго Файр 3 : 3 Ди Си Юнайтед
    28.09.2014 Хьюстон 2 : 0 Чикаго Файр
    11.10.2014 Канзаc Сити 2 : 0 Чикаго Файр
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