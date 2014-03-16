Денис Хэмлетт
Тренер
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Хэмлетт
|Гражданство
|Коста-Рика
|Дата рождения
|9 января 1969
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Хэмлетт
|Гражданство
|Коста-Рика
|Дата рождения
|9 января 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Чикаго Файр
|31
|5
|9
|17
|Дата
|Матч
|16.03.2014
|Портленд
|1 : 1
|Чикаго Файр
|23.03.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29.03.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 2
|Чикаго Файр
|06.04.2014
|Чикаго Файр
|2 : 2
|Филадельфия Юнион
|12.04.2014
|Монреаль Импакт
|1 : 1
|Чикаго Файр
|19.04.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Нью-Инглэнд Революшн
|04.05.2014
|Чикаго Файр
|2 : 3
|Реал Солт-Лейк
|18.05.2014
|Чикаго Файр
|2 : 1
|Канзаc Сити
|25.05.2014
|Коламбус
|2 : 0
|Чикаго Файр
|01.06.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|05.06.2014
|Колорадо
|0 : 0
|Чикаго Файр
|08.06.2014
|Чикаго Файр
|2 : 3
|Сиэтл
|03.07.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Торонто
|06.07.2014
|Канзаc Сити
|1 : 1
|Чикаго Файр
|13.07.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|0 : 1
|Чикаго Файр
|20.07.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Филадельфия Юнион
|24.07.2014
|Сан-Хосе
|5 : 1
|Чикаго Файр
|03.08.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Коламбус
|03.10.2014
|Филадельфия Юнион
|1 : 1
|Чикаго Файр
|06.10.2014
|Чикаго Файр
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|11.08.2014
|Чикаго Файр
|1 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17.08.2014
|Монреаль Импакт
|1 : 0
|Чикаго Файр
|19.10.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 1
|Чикаго Файр
|24.08.2014
|Торонто
|2 : 2
|Чикаго Файр
|25.10.2014
|Чикаго Файр
|2 : 1
|Хьюстон
|31.08.2014
|Чикаго Файр
|1 : 0
|Даллас
|08.09.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|2 : 1
|Чикаго Файр
|14.09.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Торонто
|21.09.2014
|Чикаго Файр
|3 : 3
|Ди Си Юнайтед
|28.09.2014
|Хьюстон
|2 : 0
|Чикаго Файр
|11.10.2014
|Канзаc Сити
|2 : 0
|Чикаго Файр