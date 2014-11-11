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Шеллас Хиндман - статистика

Макао
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Даллас
31
15
10
6
США. МЛС, 1/4 финала
Сиэтл
0 : 0
11.11.2014
Даллас
США. МЛС, 1/4 финала
Даллас
1 : 1
03.11.2014
Сиэтл
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
2 : 1
30.10.2014
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, Общий этап
Даллас
0 : 2
26.10.2014
Портленд
США. МЛС, Общий этап
Колорадо
0 : 1
18.10.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 1
13.10.2014
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, Общий этап
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
05.10.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
3 : 1
25.09.2014
Сиэтл
США. МЛС, Общий этап
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
21.09.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 1
14.09.2014
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, Общий этап
Реал Солт-Лейк
2 : 1
07.09.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Чикаго Файр
1 : 0
31.08.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 1
23.08.2014
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, Общий этап
Сан-Хосе
0 : 5
17.08.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
3 : 1
10.08.2014
Колорадо
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 0
20.07.2014
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 1
05.07.2014
Филадельфия Юнион
США. МЛС, Общий этап
Коламбус
0 : 0
29.06.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Портленд
2 : 2
12.06.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
3 : 2
08.06.2014
Колорадо
США. МЛС, Общий этап
Даллас
1 : 2
01.06.2014
Сан-Хосе
США. МЛС, Общий этап
Реал Солт-Лейк
0 : 0
25.05.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
22.05.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
0 : 1
04.05.2014
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
4 : 1
27.04.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 1
20.04.2014
Торонто
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 3
13.04.2014
Сиэтл
США. МЛС, Общий этап
Динамо Хьюстон
1 : 4
06.04.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
2 : 1
30.03.2014
Портленд
США. МЛС, Общий этап
Канзаc Сити
1 : 1
16.03.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Даллас
3 : 2
09.03.2014
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