Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Курт Оналфо - статистика

    Тренер
    Имя Курт
    Фамилия Оналфо
    Гражданство США
    Дата рождения 19 ноября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Канзаc Сити 31 12 12 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.03.2014 Сиэтл 1 : 0 Канзаc Сити
    16.03.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Даллас
    23.03.2014 Канзаc Сити 1 : 0 Сан-Хосе
    30.03.2014 Колорадо 2 : 3 Канзаc Сити
    06.04.2014 Канзаc Сити 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    20.04.2014 Канзаc Сити 4 : 0 Монреаль Импакт
    27.04.2014 Нью-Инглэнд Революшн 2 : 0 Канзаc Сити
    04.05.2014 Канзаc Сити 2 : 0 Коламбус
    15.05.2014 Канзаc Сити 1 : 2 Филадельфия Юнион
    18.05.2014 Чикаго Файр 2 : 1 Канзаc Сити
    24.05.2014 Канзаc Сити 2 : 2 Торонто
    28.05.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
    01.06.2014 Ди Си Юнайтед 1 : 0 Канзаc Сити
    07.06.2014 Хьюстон 0 : 2 Канзаc Сити
    28.06.2014 Портленд 0 : 1 Канзаc Сити
    06.07.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Чикаго Файр
    13.07.2014 Монреаль Импакт 1 : 2 Канзаc Сити
    20.07.2014 Канзаc Сити 2 : 1 Лос-Анджелес Гэлакси
    27.07.2014 Торонто 1 : 2 Канзаc Сити
    02.08.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Филадельфия Юнион
    17.08.2014 Канзаc Сити 4 : 1 Торонто
    19.10.2014 Филадельфия Юнион 2 : 1 Канзаc Сити
    24.08.2014 Канзаc Сити 0 : 3 Ди Си Юнайтед
    27.10.2014 Канзаc Сити 0 : 2 Нью-Йорк Ред Буллз
    30.08.2014 Канзаc Сити 1 : 3 Хьюстон
    04.09.2014 Нью-Инглэнд Революшн 3 : 1 Канзаc Сити
    07.09.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 1 Канзаc Сити
    27.09.2014 Канзаc Сити 2 : 3 Нью-Инглэнд Революшн
    04.10.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Канзаc Сити
    11.10.2014 Канзаc Сити 2 : 0 Чикаго Файр
    • Читайте нас: 