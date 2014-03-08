Курт Оналфо - статистика
Тренер
|Имя
|Курт
|Фамилия
|Оналфо
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|19 ноября 1969
|Имя
|Курт
|Фамилия
|Оналфо
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|19 ноября 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Канзаc Сити
|31
|12
|12
|7
|Дата
|Матч
|08.03.2014
|Сиэтл
|1 : 0
|Канзаc Сити
|16.03.2014
|Канзаc Сити
|1 : 1
|Даллас
|23.03.2014
|Канзаc Сити
|1 : 0
|Сан-Хосе
|30.03.2014
|Колорадо
|2 : 3
|Канзаc Сити
|06.04.2014
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|20.04.2014
|Канзаc Сити
|4 : 0
|Монреаль Импакт
|27.04.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|2 : 0
|Канзаc Сити
|04.05.2014
|Канзаc Сити
|2 : 0
|Коламбус
|15.05.2014
|Канзаc Сити
|1 : 2
|Филадельфия Юнион
|18.05.2014
|Чикаго Файр
|2 : 1
|Канзаc Сити
|24.05.2014
|Канзаc Сити
|2 : 2
|Торонто
|28.05.2014
|Канзаc Сити
|1 : 1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|01.06.2014
|Ди Си Юнайтед
|1 : 0
|Канзаc Сити
|07.06.2014
|Хьюстон
|0 : 2
|Канзаc Сити
|28.06.2014
|Портленд
|0 : 1
|Канзаc Сити
|06.07.2014
|Канзаc Сити
|1 : 1
|Чикаго Файр
|13.07.2014
|Монреаль Импакт
|1 : 2
|Канзаc Сити
|20.07.2014
|Канзаc Сити
|2 : 1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27.07.2014
|Торонто
|1 : 2
|Канзаc Сити
|02.08.2014
|Канзаc Сити
|1 : 1
|Филадельфия Юнион
|17.08.2014
|Канзаc Сити
|4 : 1
|Торонто
|19.10.2014
|Филадельфия Юнион
|2 : 1
|Канзаc Сити
|24.08.2014
|Канзаc Сити
|0 : 3
|Ди Си Юнайтед
|27.10.2014
|Канзаc Сити
|0 : 2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30.08.2014
|Канзаc Сити
|1 : 3
|Хьюстон
|04.09.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|3 : 1
|Канзаc Сити
|07.09.2014
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2 : 1
|Канзаc Сити
|27.09.2014
|Канзаc Сити
|2 : 3
|Нью-Инглэнд Революшн
|04.10.2014
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Канзаc Сити
|11.10.2014
|Канзаc Сити
|2 : 0
|Чикаго Файр