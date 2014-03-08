Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Курт Оналфо

    Тренер
    Имя Курт
    Фамилия Оналфо
    Гражданство США
    Дата рождения 19 ноября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Канзаc Сити 31 12 12 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.03.2014 Сиэтл 1 : 0 Канзаc Сити
    16.03.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Даллас
    23.03.2014 Канзаc Сити 1 : 0 Сан-Хосе
    30.03.2014 Колорадо 2 : 3 Канзаc Сити
    06.04.2014 Канзаc Сити 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    20.04.2014 Канзаc Сити 4 : 0 Монреаль Импакт
    27.04.2014 Нью-Инглэнд Революшн 2 : 0 Канзаc Сити
    04.05.2014 Канзаc Сити 2 : 0 Коламбус
    15.05.2014 Канзаc Сити 1 : 2 Филадельфия Юнион
    18.05.2014 Чикаго Файр 2 : 1 Канзаc Сити
    24.05.2014 Канзаc Сити 2 : 2 Торонто
    28.05.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
    01.06.2014 Ди Си Юнайтед 1 : 0 Канзаc Сити
    07.06.2014 Хьюстон 0 : 2 Канзаc Сити
    28.06.2014 Портленд 0 : 1 Канзаc Сити
    06.07.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Чикаго Файр
    13.07.2014 Монреаль Импакт 1 : 2 Канзаc Сити
    20.07.2014 Канзаc Сити 2 : 1 Лос-Анджелес Гэлакси
    27.07.2014 Торонто 1 : 2 Канзаc Сити
    02.08.2014 Канзаc Сити 1 : 1 Филадельфия Юнион
    17.08.2014 Канзаc Сити 4 : 1 Торонто
    19.10.2014 Филадельфия Юнион 2 : 1 Канзаc Сити
    24.08.2014 Канзаc Сити 0 : 3 Ди Си Юнайтед
    27.10.2014 Канзаc Сити 0 : 2 Нью-Йорк Ред Буллз
    30.08.2014 Канзаc Сити 1 : 3 Хьюстон
    04.09.2014 Нью-Инглэнд Революшн 3 : 1 Канзаc Сити
    07.09.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 1 Канзаc Сити
    27.09.2014 Канзаc Сити 2 : 3 Нью-Инглэнд Революшн
    04.10.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Канзаc Сити
    11.10.2014 Канзаc Сити 2 : 0 Чикаго Файр
    • Читайте нас: 
    11