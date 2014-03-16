Крис Камминс - статистика
Тренер
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Камминс
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|1 января 1972
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Камминс
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|1 января 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торонто
|33
|11
|15
|7
|Дата
|Матч
|16.03.2014
|Сиэтл
|1 : 2
|Торонто
|23.03.2014
|Торонто
|1 : 0
|Ди Си Юнайтед
|30.03.2014
|Реал Солт-Лейк
|3 : 0
|Торонто
|06.04.2014
|Коламбус
|0 : 2
|Торонто
|12.04.2014
|Торонто
|0 : 1
|Колорадо
|20.04.2014
|Даллас
|2 : 1
|Торонто
|03.05.2014
|Торонто
|1 : 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|18.05.2014
|Торонто
|2 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24.05.2014
|Канзаc Сити
|2 : 2
|Торонто
|01.06.2014
|Торонто
|3 : 2
|Коламбус
|07.06.2014
|Торонто
|1 : 0
|Сан-Хосе
|28.06.2014
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2 : 2
|Торонто
|03.07.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Торонто
|06.07.2014
|Торонто
|1 : 2
|Ди Си Юнайтед
|13.07.2014
|Торонто
|4 : 2
|Хьюстон
|20.07.2014
|Хьюстон
|2 : 2
|Торонто
|27.07.2014
|Торонто
|1 : 2
|Канзаc Сити
|31.07.2014
|Ди Си Юнайтед
|3 : 0
|Торонто
|03.08.2014
|Монреаль Импакт
|0 : 2
|Торонто
|05.10.2014
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3 : 0
|Торонто
|09.10.2014
|Торонто
|0 : 1
|Хьюстон
|10.08.2014
|Коламбус
|2 : 3
|Торонто
|12.10.2014
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3 : 1
|Торонто
|17.08.2014
|Канзаc Сити
|4 : 1
|Торонто
|18.10.2014
|Торонто
|1 : 1
|Монреаль Импакт
|24.08.2014
|Торонто
|2 : 2
|Чикаго Файр
|26.10.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|1 : 0
|Торонто
|31.08.2014
|Торонто
|0 : 3
|Нью-Инглэнд Революшн
|04.09.2014
|Филадельфия Юнион
|1 : 0
|Торонто
|06.09.2014
|Торонто
|0 : 2
|Филадельфия Юнион
|14.09.2014
|Чикаго Файр
|1 : 1
|Торонто
|27.09.2014
|Торонто
|3 : 2
|Портленд