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    Крис Камминс

    Тренер
    Имя Крис
    Фамилия Камминс
    Гражданство Англия
    Дата рождения 1 января 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торонто 33 11 15 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.03.2014 Сиэтл 1 : 2 Торонто
    23.03.2014 Торонто 1 : 0 Ди Си Юнайтед
    30.03.2014 Реал Солт-Лейк 3 : 0 Торонто
    06.04.2014 Коламбус 0 : 2 Торонто
    12.04.2014 Торонто 0 : 1 Колорадо
    20.04.2014 Даллас 2 : 1 Торонто
    03.05.2014 Торонто 1 : 2 Нью-Инглэнд Революшн
    18.05.2014 Торонто 2 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    24.05.2014 Канзаc Сити 2 : 2 Торонто
    01.06.2014 Торонто 3 : 2 Коламбус
    07.06.2014 Торонто 1 : 0 Сан-Хосе
    28.06.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 2 Торонто
    03.07.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Торонто
    06.07.2014 Торонто 1 : 2 Ди Си Юнайтед
    13.07.2014 Торонто 4 : 2 Хьюстон
    20.07.2014 Хьюстон 2 : 2 Торонто
    27.07.2014 Торонто 1 : 2 Канзаc Сити
    31.07.2014 Ди Си Юнайтед 3 : 0 Торонто
    03.08.2014 Монреаль Импакт 0 : 2 Торонто
    05.10.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 3 : 0 Торонто
    09.10.2014 Торонто 0 : 1 Хьюстон
    10.08.2014 Коламбус 2 : 3 Торонто
    12.10.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 3 : 1 Торонто
    17.08.2014 Канзаc Сити 4 : 1 Торонто
    18.10.2014 Торонто 1 : 1 Монреаль Импакт
    24.08.2014 Торонто 2 : 2 Чикаго Файр
    26.10.2014 Нью-Инглэнд Революшн 1 : 0 Торонто
    31.08.2014 Торонто 0 : 3 Нью-Инглэнд Революшн
    04.09.2014 Филадельфия Юнион 1 : 0 Торонто
    06.09.2014 Торонто 0 : 2 Филадельфия Юнион
    14.09.2014 Чикаго Файр 1 : 1 Торонто
    27.09.2014 Торонто 3 : 2 Портленд
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