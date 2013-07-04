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    Зоран Марич

    Тренер
    Имя Зоран
    Фамилия Марич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 21 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Войводина 6 4 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.07.2013 Хибернианс 1 : 4 Войводина
    11.07.2013 Войводина 3 : 2 Хибернианс
    18.07.2013 Войводина 2 : 0 Гонвед
    25.07.2013 Гонвед 1 : 3 Войводина
    01.08.2013 Войводина 2 : 2 Бурсаспор
    29.08.2013 Шериф 2 : 1 Войводина
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