Аркадий Красавин
Тренер
|Имя
|Аркадий
|Фамилия
|Красавин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 января 1967
|Имя
|Аркадий
|Фамилия
|Красавин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 января 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак К
|8
|1
|5
|2
|Дата
|Матч
|24.07.2013
|Спартак К
|2 : 4
|ЦРФСО
|04.08.2013
|Олимп-Долгопрудный
|0 : 0
|Спартак К
|15.08.2013
|Спартак К
|1 : 0
|Псков-747
|04.09.2013
|Спартак К
|0 : 1
|Текстильщик
|14.09.2013
|Волга
|1 : 1
|Спартак К
|17.09.2013
|Химки
|3 : 1
|Спартак К