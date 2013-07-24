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    Аркадий Красавин

    Тренер
    Имя Аркадий
    Фамилия Красавин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 января 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак К 8 1 5 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2013 Спартак К 2 : 4 ЦРФСО
    04.08.2013 Олимп-Долгопрудный 0 : 0 Спартак К
    15.08.2013 Спартак К 1 : 0 Псков-747
    04.09.2013 Спартак К 0 : 1 Текстильщик
    14.09.2013 Волга 1 : 1 Спартак К
    17.09.2013 Химки 3 : 1 Спартак К
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