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    Терри Батчер - статистика

    Тренер
    Имя Терри
    Фамилия Батчер
    Гражданство Англия
    Дата рождения 28 декабря 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Инвернесс 12 9 2 1
    Хиберниан 22 4 11 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2013 Инвернесс 3 : 0 Сент-Миррен
    10.08.2013 Данди Юнайтед 0 : 1 Инвернесс
    17.08.2013 Инвернесс 2 : 0 Мазервелл
    24.08.2013 Селтик 2 : 2 Инвернесс
    31.08.2013 Инвернесс 2 : 0 Хартс
    14.09.2013 Килмарнок 1 : 2 Инвернесс
    21.09.2013 Абердин 1 : 0 Инвернесс
    28.09.2013 Инвернесс 3 : 0 Хиберниан
    05.10.2013 Сент-Джонстон 4 : 0 Инвернесс
    25.02.2014 Росс Каунти 0 : 3 Инвернесс
    02.11.2013 Инвернесс 2 : 1 Килмарнок
    09.11.2013 Хиберниан 0 : 2 Инвернесс
    23.11.2013 Сент-Миррен 0 : 0 Хиберниан
    14.12.2013 Селтик 1 : 0 Хиберниан
    21.12.2013 Хиберниан 0 : 0 Сент-Джонстон
    26.12.2013 Росс Каунти 0 : 2 Хиберниан
    29.12.2013 Хиберниан 3 : 0 Килмарнок
    02.01.2014 Хиберниан 2 : 1 Хартс
    05.01.2014 Данди Юнайтед 2 : 2 Хиберниан
    10.01.2014 Абердин 1 : 0 Хиберниан
    18.01.2014 Хиберниан 2 : 3 Сент-Миррен
    26.01.2014 Хиберниан 0 : 4 Селтик
    12.03.2014 Инвернесс 0 : 0 Хиберниан
    15.02.2014 Хиберниан 2 : 1 Росс Каунти
    22.02.2014 Килмарнок 1 : 1 Хиберниан
    28.02.2014 Хиберниан 1 : 3 Данди Юнайтед
    15.03.2014 Партик Тисл 3 : 1 Хиберниан
    08.03.2014 Хиберниан 3 : 3 Мазервелл
    30.03.2014 Хартс 2 : 0 Хиберниан
    07.04.2014 Хиберниан 0 : 2 Абердин
    19.04.2014 Сент-Миррен 2 : 0 Хиберниан
    27.04.2014 Хиберниан 1 : 2 Хартс
    03.05.2014 Хиберниан 1 : 1 Партик Тисл
    06.05.2014 Росс Каунти 1 : 0 Хиберниан
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