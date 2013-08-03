Терри Батчер - статистика
Тренер
|Имя
|Терри
|Фамилия
|Батчер
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|28 декабря 1958
|Имя
|Терри
|Фамилия
|Батчер
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|28 декабря 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Инвернесс
|12
|9
|2
|1
|Хиберниан
|22
|4
|11
|7
|Дата
|Матч
|03.08.2013
|Инвернесс
|3 : 0
|Сент-Миррен
|10.08.2013
|Данди Юнайтед
|0 : 1
|Инвернесс
|17.08.2013
|Инвернесс
|2 : 0
|Мазервелл
|24.08.2013
|Селтик
|2 : 2
|Инвернесс
|31.08.2013
|Инвернесс
|2 : 0
|Хартс
|14.09.2013
|Килмарнок
|1 : 2
|Инвернесс
|21.09.2013
|Абердин
|1 : 0
|Инвернесс
|28.09.2013
|Инвернесс
|3 : 0
|Хиберниан
|05.10.2013
|Сент-Джонстон
|4 : 0
|Инвернесс
|25.02.2014
|Росс Каунти
|0 : 3
|Инвернесс
|02.11.2013
|Инвернесс
|2 : 1
|Килмарнок
|09.11.2013
|Хиберниан
|0 : 2
|Инвернесс
|23.11.2013
|Сент-Миррен
|0 : 0
|Хиберниан
|14.12.2013
|Селтик
|1 : 0
|Хиберниан
|21.12.2013
|Хиберниан
|0 : 0
|Сент-Джонстон
|26.12.2013
|Росс Каунти
|0 : 2
|Хиберниан
|29.12.2013
|Хиберниан
|3 : 0
|Килмарнок
|02.01.2014
|Хиберниан
|2 : 1
|Хартс
|05.01.2014
|Данди Юнайтед
|2 : 2
|Хиберниан
|10.01.2014
|Абердин
|1 : 0
|Хиберниан
|18.01.2014
|Хиберниан
|2 : 3
|Сент-Миррен
|26.01.2014
|Хиберниан
|0 : 4
|Селтик
|12.03.2014
|Инвернесс
|0 : 0
|Хиберниан
|15.02.2014
|Хиберниан
|2 : 1
|Росс Каунти
|22.02.2014
|Килмарнок
|1 : 1
|Хиберниан
|28.02.2014
|Хиберниан
|1 : 3
|Данди Юнайтед
|15.03.2014
|Партик Тисл
|3 : 1
|Хиберниан
|08.03.2014
|Хиберниан
|3 : 3
|Мазервелл
|30.03.2014
|Хартс
|2 : 0
|Хиберниан
|07.04.2014
|Хиберниан
|0 : 2
|Абердин
|19.04.2014
|Сент-Миррен
|2 : 0
|Хиберниан
|27.04.2014
|Хиберниан
|1 : 2
|Хартс
|03.05.2014
|Хиберниан
|1 : 1
|Партик Тисл
|06.05.2014
|Росс Каунти
|1 : 0
|Хиберниан