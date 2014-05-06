Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Терри Батчер - статистика

Англия
28 декабря 1958 (67)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Инвернесс
12
9
2
1
Хиберниан
22
4
11
7
Шотландия. Премьер-Лига, 37 тур
Росс Каунти
1 : 0
06.05.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 36 тур
Хиберниан
1 : 1
03.05.2014
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-Лига, 35 тур
Хиберниан
1 : 2
27.04.2014
Хартс
Шотландия. Премьер-Лига, 34 тур
Сент-Миррен
2 : 0
19.04.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 33 тур
Хиберниан
0 : 2
07.04.2014
Абердин
Шотландия. Премьер-Лига, 32 тур
Хартс
2 : 0
30.03.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 29 тур
Партик Тисл
3 : 1
15.03.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур
Инвернесс
0 : 0
12.03.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур
Хиберниан
3 : 3
08.03.2014
Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига, 28 тур
Хиберниан
1 : 3
28.02.2014
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига, 11 тур
Росс Каунти
0 : 3
25.02.2014
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 27 тур
Килмарнок
1 : 1
22.02.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 26 тур
Хиберниан
2 : 1
15.02.2014
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур
Хиберниан
0 : 4
26.01.2014
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 23 тур
Хиберниан
2 : 3
18.01.2014
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур
Абердин
1 : 0
10.01.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
Данди Юнайтед
2 : 2
05.01.2014
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур
Хиберниан
2 : 1
02.01.2014
Хартс
Шотландия. Премьер-Лига, 19 тур
Хиберниан
3 : 0
29.12.2013
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 2
26.12.2013
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 17 тур
Хиберниан
0 : 0
21.12.2013
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига, 16 тур
Селтик
1 : 0
14.12.2013
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 14 тур
Сент-Миррен
0 : 0
23.11.2013
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 13 тур
Хиберниан
0 : 2
09.11.2013
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 12 тур
Инвернесс
2 : 1
02.11.2013
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 9 тур
Сент-Джонстон
4 : 0
05.10.2013
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 8 тур
Инвернесс
3 : 0
28.09.2013
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур
Абердин
1 : 0
21.09.2013
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 6 тур
Килмарнок
1 : 2
14.09.2013
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 5 тур
Инвернесс
2 : 0
31.08.2013
Хартс
Шотландия. Премьер-Лига, 4 тур
Селтик
2 : 2
24.08.2013
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 3 тур
Инвернесс
2 : 0
17.08.2013
Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
10.08.2013
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 1 тур
Инвернесс
3 : 0
03.08.2013
Сент-Миррен
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+