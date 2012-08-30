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Джим Джефферис
Статистика
Джим Джефферис - статистика
Шотландия
22 ноября 1950 (75)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Шотландия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Шотландии 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Хартс
2
0
1
1
Лига Европы, 4 раунд
Ливерпуль
1 : 1
30.08.2012
Хартс
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
23.08.2012
Ливерпуль
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