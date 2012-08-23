Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джим Джефферис - статистика

    Тренер
    Имя Джим
    Фамилия Джефферис
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 22 ноября 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хартс 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2012 Хартс 0 : 1 Ливерпуль
    30.08.2012 Ливерпуль 1 : 1 Хартс
    • Читайте нас: 