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    Джим Джефферис

    Тренер
    Имя Джим
    Фамилия Джефферис
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 22 ноября 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хартс 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2012 Хартс 0 : 1 Ливерпуль
    30.08.2012 Ливерпуль 1 : 1 Хартс
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