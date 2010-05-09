Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рожерио Гонсалес - статистика

Португалия
1 октября 1959 (67)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Академика
30
8
13
9
Чемпионат Португалии, 30 тур
Навал
0 : 1
09.05.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 29 тур
Академика
3 : 3
02.05.2010
Насьональ
Чемпионат Португалии, 28 тур
Лейшоеш
1 : 3
25.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 27 тур
Академика
2 : 3
18.04.2010
Бенфика
Чемпионат Португалии, 26 тур
Витория Сетубал
1 : 1
12.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 25 тур
Академика
0 : 0
03.04.2010
Лейрия
Чемпионат Португалии, 24 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
27.03.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 23 тур
Академика
1 : 2
14.03.2010
Порту
Чемпионат Португалии, 22 тур
Маритиму
0 : 0
07.03.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 21 тур
Академика
0 : 1
28.02.2010
Риу Аве
Чемпионат Португалии, 20 тур
Белененсеш
1 : 2
22.02.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 19 тур
Академика
1 : 1
14.02.2010
Ольяненси
Чемпионат Португалии, 18 тур
Спортинг
1 : 2
06.02.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 17 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
31.01.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 16 тур
Академика
0 : 2
17.01.2010
Брага
Чемпионат Португалии, 15 тур
Академика
2 : 0
10.01.2010
Навал
Чемпионат Португалии, 14 тур
Насьональ
4 : 3
20.12.2009
Академика
Чемпионат Португалии, 13 тур
Академика
2 : 0
13.12.2009
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 12 тур
Бенфика
4 : 0
06.12.2009
Академика
Чемпионат Португалии, 11 тур
Академика
3 : 0
29.11.2009
Витория Сетубал
Чемпионат Португалии, 10 тур
Лейрия
1 : 1
08.11.2009
Академика
Чемпионат Португалии, 9 тур
Академика
2 : 0
02.11.2009
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 8 тур
Порту
3 : 2
25.10.2009
Академика
Чемпионат Португалии, 7 тур
Академика
2 : 4
02.10.2009
Маритиму
Чемпионат Португалии, 6 тур
Риу Аве
0 : 0
26.09.2009
Академика
Чемпионат Португалии, 5 тур
Академика
1 : 1
20.09.2009
Белененсеш
Чемпионат Португалии, 4 тур
Ольяненси
2 : 1
13.09.2009
Академика
Чемпионат Португалии, 3 тур
Академика
0 : 2
30.08.2009
Спортинг
Чемпионат Португалии, 2 тур
Академика
1 : 1
22.08.2009
Пасуш де Феррейра
Чемпионат Португалии, 1 тур
Брага
1 : 0
16.08.2009
Академика
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+