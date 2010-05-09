Чемпионат Португалии, 30 тур
Чемпионат Португалии, 29 тур
Чемпионат Португалии, 28 тур
Чемпионат Португалии, 27 тур
Чемпионат Португалии, 26 тур
Чемпионат Португалии, 25 тур
Чемпионат Португалии, 24 тур
Чемпионат Португалии, 23 тур
Чемпионат Португалии, 22 тур
Чемпионат Португалии, 21 тур
Чемпионат Португалии, 20 тур
Чемпионат Португалии, 19 тур
Чемпионат Португалии, 18 тур
Чемпионат Португалии, 17 тур
Чемпионат Португалии, 16 тур
Чемпионат Португалии, 15 тур
Чемпионат Португалии, 14 тур
Чемпионат Португалии, 13 тур
Чемпионат Португалии, 12 тур
Чемпионат Португалии, 11 тур
Чемпионат Португалии, 10 тур
Чемпионат Португалии, 9 тур
Чемпионат Португалии, 8 тур
Чемпионат Португалии, 7 тур
Чемпионат Португалии, 6 тур
Чемпионат Португалии, 5 тур
Чемпионат Португалии, 4 тур
Чемпионат Португалии, 3 тур
Чемпионат Португалии, 2 тур
Чемпионат Португалии, 1 тур