Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жозе Мота - статистика

Португалия
25 февраля 1964 (62)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Жил Висенте
30
4
16
10
Португалия. Примейра, 34 тур
Жил Висенте
0 : 2
23.05.2015
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Пенафиел
2 : 1
17.05.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 32 тур
Порту
2 : 0
10.05.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
0 : 5
02.05.2015
Бенфика
Португалия. Примейра, 30 тур
Академика
1 : 2
25.04.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
0 : 0
19.04.2015
Риу Аве
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
3 : 2
12.04.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 27 тур
Жил Висенте
0 : 2
03.04.2015
Брага
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
3 : 1
22.03.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 1
15.03.2015
Морейренcе
Португалия. Примейра, 24 тур
Эшторил
1 : 1
08.03.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
1 : 1
28.02.2015
Боавишта
Португалия. Примейра, 22 тур
Спортинг
2 : 0
22.02.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
1 : 0
14.02.2015
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 20 тур
Маритиму
1 : 2
08.02.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 1
01.02.2015
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 18 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
24.01.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 0
18.01.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 16 тур
Жил Висенте
2 : 1
11.01.2015
Пенафиел
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
1 : 5
03.01.2015
Порту
Португалия. Примейра, 14 тур
Бенфика
1 : 0
21.12.2014
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
1 : 1
13.12.2014
Академика
Португалия. Примейра, 12 тур
Риу Аве
0 : 0
06.12.2014
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
2 : 0
08.11.2014
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
1 : 1
02.11.2014
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
2 : 0
25.10.2014
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.10.2014
Эшторил
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
3 : 2
28.09.2014
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
0 : 4
21.09.2014
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
14.09.2014
Жил Висенте
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+