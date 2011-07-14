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    Драгомир Окука - статистика

    Тренер
    Имя Драгомир
    Фамилия Окука
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 2 апреля 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2011 Металлург 0 : 0 Локомотив
    21.07.2011 Локомотив 3 : 2 Металлург
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