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    Пьер Дине

    Тренер
    Имя Пьер
    Фамилия Дине
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 6 ноября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Генк 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2009 Генк 1 : 2 Лилль
    27.08.2009 Лилль 4 : 2 Генк
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