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    Эдуардо Лара - статистика

    Тренер
    Имя Эдуардо
    Фамилия Лара
    Гражданство Колумбия
    Дата рождения 4 сентября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Колумбия 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Испания 1 : 0 Колумбия
    26.03.2011 Эквадор 0 : 2 Колумбия
    29.03.2011 Чили 2 : 0 Колумбия
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