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    Чжу Гуанху

    Тренер
    Имя Чжу
    Фамилия Гуанху
    Гражданство Китай
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Китай 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2011 Кувейт 0 : 2 Китай
    12.01.2011 Китай 0 : 2 Катар
    16.01.2011 Китай 2 : 2 Узбекистан
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