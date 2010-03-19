Алексей Носников - статистика
Тренер
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Тимофеевич
|Фамилия
|Носников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 января 1979
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Тимофеевич
|Фамилия
|Носников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 января 1979
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Раменское
|30
|13
|8
|9
|Дата
|Матч
|19.03.2010
|Раменское
|2 : 1
|Сибирь (мол)
|27.03.2010
|Ростов (мол)
|3 : 0
|Раменское
|03.04.2010
|Раменское
|2 : 2
|Рубин (мол)
|09.04.2010
|Кр. Советов (мол)
|0 : 3
|Раменское
|17.04.2010
|Раменское
|2 : 0
|Спартак М (мол)
|23.04.2010
|Динамо (мол)
|1 : 2
|Раменское
|01.05.2010
|Раменское
|0 : 2
|Зенит (мол)
|04.05.2010
|Локомотив (мол)
|2 : 0
|Раменское
|10.05.2010
|Раменское
|3 : 1
|Томь (мол)
|13.05.2010
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Раменское
|09.07.2010
|ЦСКА (мол)
|1 : 3
|Раменское
|18.07.2010
|Раменское
|1 : 1
|Спартак Нч (мол)
|24.07.2010
|Амкар (мол)
|1 : 1
|Раменское
|29.07.2010
|Раменское
|4 : 0
|Анжи (мол)
|07.08.2010
|Сибирь (мол)
|1 : 0
|Раменское
|13.08.2010
|Раменское
|0 : 0
|Ростов (мол)
|21.08.2010
|Рубин (мол)
|2 : 1
|Раменское
|27.08.2010
|Раменское
|3 : 2
|Кр. Советов (мол)
|10.09.2010
|Спартак М (мол)
|1 : 1
|Раменское
|17.09.2010
|Раменское
|2 : 1
|Динамо (мол)
|24.09.2010
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Раменское
|02.10.2010
|Раменское
|4 : 3
|Локомотив (мол)
|15.10.2010
|Томь (мол)
|1 : 1
|Раменское
|22.10.2010
|Раменское
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|30.10.2010
|Раменское
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|04.11.2010
|Спартак Нч (мол)
|2 : 1
|Раменское
|11.11.2010
|Раменское
|4 : 1
|Амкар (мол)
|19.11.2010
|Анжи (мол)
|4 : 0
|Раменское