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    Алексей Носников - статистика

    Тренер
    Имя Алексей
    Отчество Тимофеевич
    Фамилия Носников
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 января 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Раменское 30 13 8 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.03.2010 Раменское 2 : 1 Сибирь (мол)
    27.03.2010 Ростов (мол) 3 : 0 Раменское
    03.04.2010 Раменское 2 : 2 Рубин (мол)
    09.04.2010 Кр. Советов (мол) 0 : 3 Раменское
    17.04.2010 Раменское 2 : 0 Спартак М (мол)
    23.04.2010 Динамо (мол) 1 : 2 Раменское
    01.05.2010 Раменское 0 : 2 Зенит (мол)
    04.05.2010 Локомотив (мол) 2 : 0 Раменское
    10.05.2010 Раменское 3 : 1 Томь (мол)
    13.05.2010 Ахмат (мол) 1 : 1 Раменское
    09.07.2010 ЦСКА (мол) 1 : 3 Раменское
    18.07.2010 Раменское 1 : 1 Спартак Нч (мол)
    24.07.2010 Амкар (мол) 1 : 1 Раменское
    29.07.2010 Раменское 4 : 0 Анжи (мол)
    07.08.2010 Сибирь (мол) 1 : 0 Раменское
    13.08.2010 Раменское 0 : 0 Ростов (мол)
    21.08.2010 Рубин (мол) 2 : 1 Раменское
    27.08.2010 Раменское 3 : 2 Кр. Советов (мол)
    10.09.2010 Спартак М (мол) 1 : 1 Раменское
    17.09.2010 Раменское 2 : 1 Динамо (мол)
    24.09.2010 Зенит (мол) 2 : 0 Раменское
    02.10.2010 Раменское 4 : 3 Локомотив (мол)
    15.10.2010 Томь (мол) 1 : 1 Раменское
    22.10.2010 Раменское 0 : 0 Ахмат (мол)
    30.10.2010 Раменское 3 : 1 ЦСКА (мол)
    04.11.2010 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Раменское
    11.11.2010 Раменское 4 : 1 Амкар (мол)
    19.11.2010 Анжи (мол) 4 : 0 Раменское
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