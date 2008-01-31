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    Луиш Оливейра Гонсалвеш

    Тренер
    Имя Луиш Оливейра
    Фамилия Гонсалвеш
    Гражданство Ангола
    Дата рождения 20 июня 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ангола 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.01.2008 Тунис 0 : 0 Ангола
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