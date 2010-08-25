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Душан Радольски
Статистика
Душан Радольски - статистика
Словакия
13 ноября 1950 (75)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Жилина
3
3
0
0
Лига Чемпионов
Жилина
1 : 0
25.08.2010
Спарта
Лига Чемпионов
Спарта
0 : 2
17.08.2010
Жилина
Лига Чемпионов
Жилина
3 : 1
04.08.2010
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