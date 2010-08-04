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    Душан Радольски

    Тренер
    Имя Душан
    Фамилия Радольски
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 13 ноября 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Жилина 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2010 Жилина 3 : 1 Литекс
    17.08.2010 Спарта 0 : 2 Жилина
    25.08.2010 Жилина 1 : 0 Спарта
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