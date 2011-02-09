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    Ари Хаан

    Тренер
    Имя Ари
    Фамилия Хаан
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 16 ноября 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Албания 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Албания 1 : 2 Словения
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