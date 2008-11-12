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    Гонсало Арконада - статистика

    Тренер
    Имя Гонсало
    Фамилия Арконада
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 июля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Альмерия 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2009 Мальорка 3 : 1 Альмерия
    14.01.2009 Альмерия 1 : 1 Мальорка
    12.11.2008 Альмерия 3 : 0 Райо Вальекано
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