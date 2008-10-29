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    Антонио Тапиа - статистика

    Тренер
    Имя Антонио
    Фамилия Тапиа
    Гражданство Испания
    Дата рождения 13 ноября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Малага 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2008 Мальорка 2 : 0 Малага
    29.10.2008 Малага 1 : 1 Мальорка
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