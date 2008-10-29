Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Антонио Тапиа

    Тренер
    Имя Антонио
    Фамилия Тапиа
    Гражданство Испания
    Дата рождения 13 ноября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Малага 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2008 Мальорка 2 : 0 Малага
    29.10.2008 Малага 1 : 1 Мальорка
    • Читайте нас: 
    11