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    Серхио Крешич - статистика

    Тренер
    Имя Серхио
    Фамилия Крешич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 29 ноября 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нумансия 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2008 Спортинг 2 : 0 Нумансия
    29.10.2008 Нумансия 0 : 1 Спортинг
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