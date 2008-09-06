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    Ян Поульсен - статистика

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия Поульсен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 23 марта 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Армения 10 1 8 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.09.2008 Армения 0 : 2 Турция
    10.09.2008 Испания 4 : 0 Армения
    11.10.2008 Бельгия 2 : 0 Армения
    15.10.2008 Босния и Герцеговина 4 : 1 Армения
    28.03.2009 Армения 2 : 2 Эстония
    01.04.2009 Эстония 1 : 0 Армения
    05.09.2009 Армения 0 : 2 Босния и Герцеговина
    09.09.2009 Армения 2 : 1 Бельгия
    10.10.2009 Армения 1 : 2 Испания
    14.10.2009 Турция 2 : 0 Армения
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