Ян Поульсен
Тренер
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Поульсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|23 марта 1946
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Поульсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|23 марта 1946
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Армения
|10
|1
|8
|1
|Дата
|Матч
|06.09.2008
|Армения
|0 : 2
|Турция
|10.09.2008
|Испания
|4 : 0
|Армения
|11.10.2008
|Бельгия
|2 : 0
|Армения
|15.10.2008
|Босния и Герцеговина
|4 : 1
|Армения
|28.03.2009
|Армения
|2 : 2
|Эстония
|01.04.2009
|Эстония
|1 : 0
|Армения
|05.09.2009
|Армения
|0 : 2
|Босния и Герцеговина
|09.09.2009
|Армения
|2 : 1
|Бельгия
|10.10.2009
|Армения
|1 : 2
|Испания
|14.10.2009
|Турция
|2 : 0
|Армения