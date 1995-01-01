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    Федор Новиков - статистика

    Тренер
    Имя Федор
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Новиков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 апреля 1927
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.1992 Факел 0 : 1 Урал
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