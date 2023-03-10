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    Александр Данцев

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Данцев
    Команда Урал (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 октября 1984
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Чертаново (мол) 2 : 0 Урал (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
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