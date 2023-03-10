Александр Данцев
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Данцев
|Команда
|Урал (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 октября 1984
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Данцев
|Команда
|Урал (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 октября 1984
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Чертаново (мол)
|2 : 0
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Урал (мол)
|11
|0
|2
|9
|Дата
|Матч
|11.11.2022
|Торпедо (мол.)
|2 : 0
|Урал (мол)
|10.03.2023
|Чертаново (мол)
|2 : 0
|Урал (мол)
|17.03.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Краснодар (мол)
|31.03.2023
|Локомотив (мол)
|0 : 0
|Урал (мол)
|07.04.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|14.04.2023
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Урал (мол)
|21.04.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)
|28.04.2023
|Краснодар (мол)
|0 : 0
|Урал (мол)
|05.05.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Чертаново (мол)
|12.05.2023
|Ростов (мол)
|0 : 0
|Урал (мол)
|19.05.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)